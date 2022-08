Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220830-4: Porsche 911er gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Erftstadt (ots)

Am Montagnachmittag (29. August) haben bislang unbekannte Täter einen hochwertigen Porsche vom Stellplatz eines Einfamilienhauses in Erftstadt-Dirmerzheim entwendet. Mögliche Mittäter warteten in einem dunklen SUV vor dem Haus. Nach mehreren Zusammenstößen beider Fahrzeuge gelang den Tätern mit ihrer Beute die Flucht. Die Polizei hat die Fahndung nach dem hochwertigen Fahrzeug und den Flüchtigen aufgenommen und sucht dringend Zeugen.

Nach derzeitigem Sachstand hörte die Geschädigte gegen 15.50 Uhr einen lauten Knall vor ihrem Haus an der Landstraße. Sie habe noch gesehen wie der Porsche ihres Mannes von der Einfahrt gefahren ist und mit einem zweiten Fahrzeug auf der Straße zusammengestoßen sei. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Fahrer im dunklen SUV um einen Komplizen des Täters handelt.

Zeugenhinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Fahrzeuge nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariat 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

