Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220830-1: Ertappte Diebin schlägt mit Handy um sich

Wesseling (ots)

Polizisten identifizieren Tatverdächtige auf Polizeiwache

Polizisten haben am Montagmittag (29. August) in Wesseling eine ertappte Ladendiebin (25) vorläufig festgenommen. Der 25-Jährigen wird neben dem Diebstahl vorgeworfen, den Ladendetektiv (53) mit einem Mobiltelefon geschlagen und dadurch verletzt zu haben. Auf der Polizeiwache identifizierten die Beamten die junge Frau, die sich am Tatort nicht hatte ausweisen können. Die Tatverdächtige muss sich jetzt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten.

Nach ersten Ermittlungen soll die 25-Jährige gegen 12.30 Uhr den an der Flach-Fengeler-Straße gelegenen Drogeriemarkt betreten haben. In vermeintlich unbeobachteten Momenten soll sie Waren in ihre Tasche gesteckt haben. Zudem habe sie auch versucht Produkte in ihrer Oberbekleidung zu verstauen. Nachdem sie den Kassenbereich passiert hatte ohne zu bezahlen, habe der Ladendetektiv die mutmaßliche Diebin angesprochen. Nach Aussage des Geschädigten und eines Zeugen habe die Frau sofort aggressiv um sich geschlagen und den 53-Jährigen im Gesicht getroffen. Im Büro übergaben die Sicherheitsmitarbeiter die ertappte Diebin an die hinzugerufenen Beamten.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 dauern an. (he)

