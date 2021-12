Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Polizei appelliert: Fahren Sie vorsichtig!

Kreis Wesel (ots)

Trügerische Witterungsverhältnisse haben den Kreis Wesel derzeit im Griff. Das trübe Wetter, Nebel und Dunkelheit kommen erschwerend hinzu.

Am gestrigen Nikolaustag kam es im Kreisgebiet auch prompt zu drei Glatteisunfällen.

In Moers Meerbeck (Annabergstraße / Neckarstraße) verletzte sich eine Fahrradfahrerin leicht, als sie abbog und in Folge der vereisten Straße stürzte. Genauso erging es einer Radfahrerin in Schwafheim, die den Heideweg in Richtung Wacholderstraße befuhr. Sie rutschte ebenfalls und verletzte sich dadurch leicht.

In Hamminkeln landete ein Autofahrer, der auf der Raesfelder Straße / Pastor-Winkelmann-Straße unterwegs war, mit seinem Auto im Straßengraben. Glücklicherweise entstand nur leichter Blechschaden.

Daher bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer, vorsichtig und vorausschauend zu fahren. Auch wenn die Straßen nicht überall glatt sind, kann es hier und da vereinzelt rutschig sein. Ganz wichtig: Fuß vom Gas!

Gerade in dieser trüben Jahreszeit raten wir: Passen Sie auf sich auf!

