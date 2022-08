Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Wesseling - Motorradfahrer stürzte und das wegrutschende Motorrad verletzte ein Kind in einem Pkw

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag (26. August) wurde ein Mädchen (4) in dem Fahrzeug ihrer Eltern, durch ein in den Pkw einschlagendes Motorrad, leicht verletzt. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus, wo sie behandelt wurde. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 34-Jähriger die Dreilindenstraße mit seinem Motorrad in Richtung Konrad-Adenauer-Straße. An der dortigen Kreuzung warteten zwei Fahrzeuge verkehrsbedingt. In dem vorderen Fahrzeug befand sich das Kind mit ihrer Mutter. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Das Motorrad rutschte in Richtung Kreuzung und schlug in das Heck des vorderen Fahrzeugs ein. Auch das hintere Fahrzeug wurde das Motorrad beschädigt. Der Motorradfahrer erlitt durch den Sturz ebenfalls leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Hinweise auf Drogenkonsum bei dem Motorradfahrer fest. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt später entnahm.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (Ks)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell