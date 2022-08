Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Kerpen- Kind vom Pkw erfasst. Die Fahrerin flüchtete vom Unfallort

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag (26. August) wurde ein Mädchen (4) beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst und schwer ist dadurch verletzt worden. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus wo sie zur Weiterbehandlung stationär aufgenommen wurde. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 47-Jährige die Alte Landstraße mit ihrem Pkw in Richtung Hahnenstraße aus Richtung Friedhof kommend. Das Kind betrat die Fahrbahn und wollte diese überqueren. Das Mädchen wurde von dem Pkw erfasst und fiel zu Boden. Danach entfernte sich die Fahrerin mit ihrem Pkw von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnte die flüchtige Fahrerin angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin fest. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt später entnahm. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (Ks)

