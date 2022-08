POL-REK: 220826-1: Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Hürth, Pulheim (ots) - Ein Schwerverletzter und eine Leichtverletzte Bei Verkehrsunfällen sind am Mittwoch (24. August) in Hürth und Pulheim zwei Zweiradfahrende verletzt worden. Nach derzeitigem Sachstand hatten in beiden Fällen Katzen plötzlich die Fahrbahn gequert. Nach ersten Ermittlungen waren zwei Schüler (13, 10) gegen 7.45 Uhr in Hürth-Efferen auf dem Radweg der Efferener Straße unterwegs. Als eine Katze ...

mehr