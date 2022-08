Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220825-3: Katzen queren Fahrbahn - Verkehrsunfälle

Hürth, Pulheim (ots)

Ein Schwerverletzter und eine Leichtverletzte

Bei Verkehrsunfällen sind am Mittwoch (24. August) in Hürth und Pulheim zwei Zweiradfahrende verletzt worden. Nach derzeitigem Sachstand hatten in beiden Fällen Katzen plötzlich die Fahrbahn gequert.

Nach ersten Ermittlungen waren zwei Schüler (13, 10) gegen 7.45 Uhr in Hürth-Efferen auf dem Radweg der Efferener Straße unterwegs. Als eine Katze auf den Radweg rannte bremste der 13-Jährige ab. Der hinter ihm fahrende Junge sei dann von hinten aufgefahren und gestürzt. Dabei zog sich der 10-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 18.30 Uhr fuhr eine Frau (57) mit ihrem Moped in Pulheim auf der Hahnenstraße. Auch hier soll eine Katze auf die Straße gelaufen sein. Bei der starken Bremsung habe die 57-Jährige die Kontrolle über ihr Zweirad verloren und sei gestürzt. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Polizisten nahmen beide Verkehrsunfälle auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats ermitteln. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell