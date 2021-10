POL-ROW: ++ Unbekannter überfällt Familie - Polizei bittet um Hinweise ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Unbekannter überfällt Familie - Polizei bittet um Hinweise

Hemsbünde. Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag eine Familie in ihrem Wohnhaus an der Straße Hinterm Brüggefeld überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann gegen 0.30 Uhr über die Terrasse in das Wohnzimmer des Paares eingedrungen. Dort sei es zu einer Auseinandersetzung mit der 47-jährigen Bewohnerin und dem 53-jährigen Partner gekommen. In diesem Verlauf wurden beide verletzt. Zu weiteren Tätlichkeiten soll es nicht gekommen sein. Durch die Haustür entkam der Mann in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen, denen in dieser Nach verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind oder die andere Angaben machen können, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Polizei in Rotenburg.

