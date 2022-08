Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220830-3: Hilferufe - Polizei Rhein-Erft-Kreis durchsucht Waldstück

Erftstadt-Blessem (ots)

Beamte einer Einsatzhundertschaft und Polizeihubschrauber im Einsatz

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Montagabend (29. August) in Erftstadt-Blessem ein Waldstück durchsucht. Polizistinnen und Polizisten durchkämmten die Forstfläche fußläufig. Zusätzlich war ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der die Beamten am Boden, aus der Luft unterstützte. Hintergrund der Suchmaßnahme waren Zeugen, die glaubwürdig von Hilferufen eines Kindes berichtet hatten.

Gegen 19.40 Uhr berichteten mehrere Zeugen, dass sie in einem an der Klaus-Schäfer-Straße gelegenen Wäldchen Hilferufe eines Kindes gehört hätten. Um auszuschließen, dass sich dort eine Person in hilfloser Lage befindet, begann die Polizei Rhein-Erft-Kreis umgehend mit der Durchsuchung des Einsatzortes.

Während der Suchmaßnahmen meldete sich ein Anwohner und schilderte, dass vor seinem Haus ein Kind gestanden und laut geschrien habe. Sein Nachbar habe sich gekümmert und das Kind in ein nahegelegenes Wohngebiet begleitet.

Nach Prüfung dieser Aussage brachen die Polizisten gegen 23.30 Uhr die Suchmaßnahmen ab. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell