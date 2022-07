Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Einbruch in Werkstatt

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (ede) In der Zeit von Montag, 04.07.2022, 20:00 Uhr, bis Freitag, 08.07.2022, 20:00 Uhr, kam es in Nordstemmen in der Straße Oberer Kamp zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Diese befindet sich als extra eingebaute Räumlichkeit in einer größeren Halle. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch die Außenwand der Halle Zutritt zu dem Objekt. Von dem eigentlichen in der Halle befindlichen Werkstattraum wurde eine Holzplatte der Außenwand abgeschraubt. Aus der Werkstatt wurden Werkzeuge und Gartengeräte im Wert von ca. 2000EUR entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

