Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung auf einem Kinderspielplatz in Söhlde

Hildesheim (ots)

In der Nacht vom 07.07.2022 auf den 08.07.2022 kam es auf dem Kinderspielplatz in der Martin-Luther-Straße in Söhlde zu einer Sachbeschädigung an einem dortigen Klettergerüst.

Wer in dem Tatzeitraum Personen auf dem Spielplatz gesehen hat und sachdienliche Hinweise machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-901-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell