POL-PB: Nach Handynachricht überschlagen

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall auf dem Dahler Weg hat ein 21-jähriger Mann am Sonntag schwere Verletzungen erlitten.

Der junge Autofahrer fuhr gegen 12.05 Uhr mit einem Peugeot 206 auf dem Dahler Weg in Richtung Paderborn. Laut seinen Angaben ging auf seinem Handy eine Nachricht ein. Er war kurz abgelenkt und kam nach rechts von der Straße ab. Der Kleinwagen überschlug sich mehrfach in einem Kornfeld und blieb mit Totalschaden auf der rechten Seite liegen. Ein Unfallzeuge alarmierte den Rettungsdienst und versuchte dem eingeklemmten Fahrer zu helfen. Der Verletzte musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Er wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

