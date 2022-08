Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220830-2: Wehrhafte Rentnerin wehrt Trickdiebe ab

Frechen (ots)

Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise

Am Montagmittag hat sich eine 87-Jährige in Frechen-Habbelrath gegen zwei dreiste Taschendiebe zur Wehr gesetzt. Ohne Beute flüchteten die beiden Tatverdächtigen. Die Polizei fahndet nun nach den etwa 25 Jahre alten, kräftigen Frauen. Sie sollen lange schwarze Haare gehabt haben und weiße Kleidung getragen haben.

Hinweise zu den Täterinnen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Um 15.30 Uhr sprachen die beiden Frauen die ältere Dame vor dem Kindergarten auf der Antoniusstraße an. Sie hielten der Seniorin eine Karte vor ihr Gesicht und fragten nach dem Weg. Eine der Täterinnen soll zeitgleich mit ihrer Hand in den Rollator der Frau gegriffen haben. Die rüstige Dame bemerkte den Diebstahlsversuch und griff nach der Hand. Ertappt bei dem Versuch die Dame zu bestehlen, entfernten sich die beiden Frauen zügig. Die geschockte Rentnerin vertraute sich erst später einem vorbeifahrenden Streifenteam an. Die Polizisten nahmen die Anzeige auf und kümmerten sich um die Dame. (hw)

