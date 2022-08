POL-SE: Mönkloh - Beifahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwochvormittag, den 03.08.2022, ist es in der Mühlenstraße in Pinneberg im Bereich Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Hausnummer 3 gekommen. Zwischen 06:15 und 14:40 Uhr wurde ein grauer Opel Corsa mit Itzehoer Kennzeichen am linken hinteren Kotflügel angefahren. An dem Fahrzeug fanden sich gelbe Fremdlackanhaftungen. Die Ermittler des Polizeireviers Pinneberg ...

mehr