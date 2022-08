Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220831-1: Senioren nachts im Schlafzimmer ausgeraubt - Zeugen gesucht

Bergheim-Rheidt (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach flüchtigen Tätern und silbernem Auto

Nach einem brutalen Raubüberfall fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach vier derzeit noch unbekannten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch (31. August) in Bergheim-Rheidt in das Haus eines Ehepaars (m81, w80) eingebrochen zu sein und die beiden Senioren im Schlafzimmer beraubt zu haben. Zeugen gaben einen Hinweis auf ein silbernes Auto, das als Fluchtfahrzeug in Frage kommen könnte. Es soll sich nach derzeitigem Sachstand um ein Fahrzeug mit Fließheck handeln.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen zu dem Fall bereits aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Polizisten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen schreckten die 80-Jährige und ihr Ehemann gegen 3.20 Uhr aus dem Schlaf. Insgesamt hätten vier dunkel gekleidete und maskierte Männer an dem Ehebett gestanden. Die Täter hätten der Geschädigten Schmuck von den Fingern und den Armen gerissen und das Schlafzimmer durchsucht. Mit erbeuteten Wertgegenständen hätten sie das Zimmer verlassen. In einem günstigen Moment kletterte die Seniorin durch das Schlafzimmerfenster auf den Balkon und schrie laut um Hilfe. Eine aufmerksame Nachbarin hörte die Rufe und verständigte umgehend die Polizei.

Die alarmierten Beamten nahmen sofort die Fahndung nach den flüchtigen Räubern auf. Weitere Polizisten fuhren zu dem geschädigten Ehepaar, kümmerten sich um die beiden Rentner und nahmen eine Anzeige auf. Die Uniformierten fanden eindeutige Aufbruchspuren an einem Fenster im Erdgeschoss. Mehrere Räume im Haus waren durchwühlt.

Kriminalbeamte sicherten noch in der Nacht die Spuren am Einsatzort. Heute Morgen befragten Ermittler die in der Nachbarschaft wohnenden Personen, um weitere Hinweise auf die flüchtigen Täter zu erhalten.

Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell