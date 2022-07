POL-OG: Rastatt - Maseratis gestohlen, Zeugen gesucht

Hohberg, Hofweier (ots) - Angehörige und Polizei suchen aktuell eine 16-Jährige aus Hofweier. Die Jugendliche war ersten Ermittlungen zufolge am Samstagnachmittag (2.7.2022) mit Freunden in Mietersheim unterwegs, als sie nicht wie zuvor verabredet am Abend mit dem Bus zu Hause ankam. Bisher erfolgte Suchmaßnahmen haben nicht zum Antreffen der Vermissten geführt. Zum Zeitpunkt des Verschwindens soll die Teenagerin ein ...

