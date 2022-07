Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Unfall nach Fahrstreifenwechsel

Offenburg, A5 (ots)

Ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten, wechselte ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer am Dienstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Appenweier von der rechten auf die mittlere Fahrspur. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein sich auf dem mittleren Fahrstreifen befindlicher Rettungswagen gegen 15:50 Uhr nach links ausweichen. Auf dieses plötzliche Ausweichmanöver konnte ein auf der linken Spur fahrender VW Caddy nicht mehr reagieren und fuhr dem Rettungswagen hinten auf. Bei dem Auffahrunfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Caddy war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit. Es entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt trotz der Kollision fort. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet.

