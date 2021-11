Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Northeim (ots)

Northeim, Hillerser Straße, OBI-Markt, Samstag 27.11.2021, 16:30 Uhr

Northeim (sb) - Eine 54-jährige "Berlinerin" versuchte gleich fünf "Akku-Starter-Sets" der Marke Bosch zu entwenden. Nachdem sie einen Einkauf in geringer Höhe an der Kasse bezahlt hatte, wollte sie anschließend den Kassenbereich passieren, obwohl sie die "Akku-Starter-Sets", die in ihrem Trolli verstaut waren, noch nicht bezahlt hatte. Dies konnte durch aufmerksame Mitarbeiter verhindert werden, so dass sich die Berlinerin nun in einem Strafverfahren für ihr Handeln verantworten muss.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell