Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw vom Gelände eines Autohauses entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck, (Kr.) 26.11.2021 - 27.11.2021

Im Tatzeitraum von Freitag, den 26.11.2021, 18:00 Uhr (Geschäftsschluss) bis zum Samstag, den 27.11.21, 00:30 Uhr, entwendeten bislang noch unbekannte Täter einen Geländewagen der Marke Jeep -Grand Cherokee- im Wert von 45.000,- Euro, vom Außengelände eines Autohauses in der Straße Altendorfer Tor. Durch die Aufzeichnung einer Dash-Cam eines dort zur Nachtzeit aufhältigen Campers, kann die Tatzeit genau eingegrenzt werden. Dieser schaltete die Kamera um 00:30 Uhr ein, als er auf das Gelände fuhr. Zu diesem Zeitpunkt fehlte bereits der Geländewagen. Die Polizei in Einbeck hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell