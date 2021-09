Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Mit Straßenbahn zusammengestoßen

Mannheim (ots)

Als ein 28-Jähriger am Montagmorgen von E 6 in Richtung D 6 fuhr, übersah er dabei eine, an der Haltestelle Rathaus, anfahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Glücklicherweise wurde weder der Autofahrer noch die Mitfahrenden in der Bahn verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr mindestens 8.000 Euro, wobei der Fiat des Unfallverursachers abgeschleppt werden musste. Die Straßenbahn hingegen konnte trotz leicht beschädigter Seitentüre ihre Fahrt nach Ludwigshafen fortsetzen. Während der Unfallaufnahme kam es im Linienverkehr zu geringen Störungen.

