Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Dixi-Toilette in Brand gesetzt - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

Ein Autofahrer wurde in Nacht von Montag auf Dienstag auf ein Feuer in einer Baustelle aufmerksam und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Ein oder mehrere Unbekannte hatten ein aufgestelltes Dixi-Klo in Brand gesetzt, dass trotz der schnellen Löscharbeiten vollkommen zerstört wurde. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf andere Gegenstände über. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die gegen 23.30 Uhr oder kurz zuvor Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621 718490 zu melden.

