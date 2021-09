Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Fahrzeugbrand; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr geriet ein PKW in der Lutherstraße/Ecke Uferstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Als die Feuerwehr an der Brandörtlichkeit eintraf, stand der PKW bereits in Vollbrand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 5000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

