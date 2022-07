Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Einsatz

1.Nachtragsmeldung

Friesenheim (ots)

Die Fahndung nach einem Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einer mutmaßlich familiären Bedrohungslage dauert weiter an. Familienangehörige des Gesuchten werden aktuell polizeilich befragt. Starke Polizeikräfte sind nach wie vor am Schulgebäude in Friesenheim, wo sich die Kinder der betroffenen Familie zuvor befanden. Hinweise auf eine Gefährdung Außenstehender liegen bislang nicht vor. Aktuell laufen Vorbereitungen, um den Schülern den sicheren Heimweg zu ermöglichen. Zur Unterstützung der Fahndung ist aktuell auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

/ma /ks

Ursprungsmeldung - Mi 06.07.2022 12:51

POL-OG: Friesenheim - Einsatz

Friesenheim Derzeit finden sich aufgrund einer potentiellen Bedrohungslage mit mutmaßlich familiärem Hintergrund mehrere Polizeikräfte im Umfeld einer Schule im Ortskern ein. Die genauen Umstände des Vorfalls sind aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zu einer konkreten Gefährdungssituation an der Schule soll es nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht gekommen sein.

/ya

