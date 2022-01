Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; witterungsbedingte Unfälle; Streit bei Impfaktion

Reutlingen (ots)

Wohnungseinbruch (Zeugenaufruf)

Zu zwei Wohnungseinbrüchen ist es am Freitagabend in einem Doppelhaus in der Burgstraße in Reutlingen gekommen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen 18.30 und 21.00 Uhr über eine Balkontüre sowie ein Fenster im Obergeschoss Zutritt zu den Doppelhaushälften und durchsuchten hiernach die Räumlichkeiten. Es wurden Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Spurensicherung wurde durch die Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. Das Polizeirevier Reutlingen, Tel. 07121/942-3333, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Bad Urach (RT): Mit Sommerreifen ins Schleudern geraten (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Samstag ist es auf der Bundesstraße 28 zwischen Bad Urach und Römerstein zu einer Unfallflucht auf schneebedeckter Fahrbahn gekommen. Gegen 00.15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf der "Ulmer Steige" ein verunfallter Pkw Smart stehe und keine Personen dabei seien. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit einem blauen Pkw Smart die "Ulmer Steige" in Fahrtrichtung Bad Urach befuhr und dabei auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern geriet. Dabei prallte der Pkw mehrmals in die Böschung und in die Leitplanke. Der Fahrer ließ den unfallbeschädigten Pkw auf der Straße stehen und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Anhaltspunkte darauf, dass sich der Fahrer verletzt haben könnte, ergaben sich vor Ort nicht. Bei der Überprüfung des Smart konnte festgestellt werden, dass auf dem Pkw Sommerreifen montiert waren. Bei den anschließenden Ermittlungen beim Fahrzeughalter ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Smart möglicherweise vor dem Unfall entwendet wurde. An dem Fahrzeug entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der Schaden an den Leitplanken beträgt ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Metzingen, Tel. 07123/924-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können.

Baltmannsweiler/Lichtenwald (ES): Unfälle wegen einsetzendem Schneefall

Am Freitagmittag ist es gegen 12.50 Uhr auf der K 1208 zwischen Reichenbach und Baltmannsweiler sowie in Lichtenwald zu witterungsbedingten Verkehrsunfällen mit Sachschäden gekommen. Ein 30-jähriger Skoda-Fahrer fuhr zunächst in Richtung Baltmannsweiler, als er auf Grund schneebedeckter und glatter Fahrbahn nicht mehr weiterkam, sein Fahrzeug wenden und wieder zurück nach Reichenbach fahren wollte. Während dem Wendevorgang kam ihm ein 38-Jähriger mit seinem Kia entgegen, der seinerseits keine Chance mehr hatte, einen Zusammenstoß zu verhindern, obwohl er noch versuchte nach rechts auszuweichen. Auf Grund der winterlichen Straßenverhältnisse rutschte er dennoch in den Skoda. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, es entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die K 1208 voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es aber nicht. Zeitgleich war es ebenfalls wegen winterlicher Straßenverhältnisse auf der Reichenbacher Straße in Lichtenwald zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Schaden von ca. 4.500 Euro entstanden ist. Eine 21-jährige Opel-Fahrerin fuhr auf einen verkehrsbedingt anhaltenden BMW auf, der von einem 39-Jährigen gelenkt wurde. Auch hier blieben beide Fahrzeugführer unverletzt, ihre Fahrzeuge weiterhin fahrbereit.

Mössingen (TÜ): Streitigkeiten bei Impfaktion

Bei einer Impfaktion ist es in Mössingen am Freitagnachmittag zu einer Körperverletzung gekommen. Nachdem eine 40-Jährige in Begleitung ihres Ehemanns planmäßig gegen Corona geimpft wurde, kam es im Anschluss gegen 16.45 Uhr zwischen dem 42-jährigen Ehemann und einem 21-jährigen Mitarbeiter der Impfstation zunächst zu einem verbalen Streit. Hintergrund waren die unterschiedlichen Auffassungen bei der Ausstellung des Impfzertifikats für die Ehefrau. Im Laufe des Streits würgte der Ehemann den Mitarbeiter kurz am Hals und drückte ihn gegen eine Glasscheibe. Hierbei wurde der 21-Jährige leicht verletzt. Nachdem ein Zeuge einschritt und den 42-Jährigen wegzog, wurde die Polizei verständigt.

Burladingen (ZAK): Unfall aufgrund Glätte

Glücklicherweise ohne Verletzte ist ein witterungsbedingter Unfall am Freitagabend gegen 19.15 Uhr auf der L 382 zwischen Stetten unter Holstein und Burladingen verlaufen. Ein 19-jähriger VW-Fahrer kam aufgrund schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die dortige Leitplanke. Im weiteren Verlauf konnte ein dahinterfahrender 19-Jähriger mit seinem Daimler nicht mehr rechtzeitig bremsen und rutschte in den bereits verunfallten VW. Es entstand Sachschaden von ca. Streit9.000 Euro.

Albstadt (ZAK): Überholen trotz Gegenverkehr

Ein riskantes Überholmanöver hat am Freitagnachmittag beinahe zu einem Unfall auf der L 360 zwischen Onstmettingen und Thanheim geführt. Ein 71-Jähriger befuhr mit seinem VW Golf gegen 16.00 Uhr die L 360 in Fahrtrichtung Thanheim und wollte kurz nach dem Ortsausgang eine Fahrzeugkolonne von vier Fahrzeugen überholen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Gegenrichtung und musste auf Grund des Ausscherens des 71-Jährigen eine Gefahrenbremsung zur Vermeidung einer Frontalkollision einleiten. Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Folge glücklicherweise nicht. Der Führerschein des 71-Jährigen wurde auf staatsanwaltschaftliche Anordnung sofort beschlagnahmt. Zudem muss er nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Verkehrsunfall und darauffolgenden Stromausfall ist es am Freitagabend in einem Wohngebiet in Balingen-Weilstetten gekommen. Eine 22-Jährige befuhr gegen 18.50 Uhr mit ihrem Pkw Mercedes die Straße "Oberes Ried" in Balingen und öffnete hierbei aus Versehen das Fenster der Fahrertüre. Auf Grund einer Schneeböe, welche in den Innenraum des Fahrzeugs und das Gesicht der 22-Jährigen wehte, kam diese nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenpfosten sowie einem Stromverteilerkasten. Auf Grund des Unfalls war der gesamte Straßenzug kurze Zeit nicht mit Strom versorgt und die örtlichen Stadtwerke entsprechend im Einsatz. Am Fahrzeug der 22-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst versorgt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell