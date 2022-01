Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Unfall auf Supermarktparkplatz

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Wolf-Hirth-Straße in Sirnau ist zwischen Donnerstag, 22.30 Uhr, und Freitag, 5.30 Uhr, eingebrochen worden. Mit Hilfe eines in der Nähe entwendeten Mülleimers brach der Unbekannte ein Fester auf und gelangte so ins Innere. Dort hebelte er Lebensmittelautomaten auf und entwendete das darin befindliche Geld. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Nürtingen (ES): Unfall auf Supermarktparkplatz

Drei Verletzte und Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro belaufen dürfte, sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag im Enzenhardt. Gegen 11.30 Uhr wollte der 89-jährige Lenker eines VW Golf rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Robert-Bosch-Straße fahren. Aus noch nicht bekannter Ursache beschleunigte sein Wagen dabei plötzlich und prallte gegen den Unterstand der Einkaufswägen. Eine 83-Jährige, die zu diesem Zeitpunkt ihren Einkaufswagen zurückbrachte, wurde dabei zwischen dem Pkw, Einkaufswägen und der Hauswand eingeklemmt. Der 89-Jährige fuhr anschließend wieder nach vorne. Dabei streifte der Golf einen geparkten Smart und einen ebenfalls geparkten BMW. Sowohl die 83-Jährige als auch der 89 Jahre alte VW-Fahrer und seine 87-jährige Beifahrerin wurden vor Ort notärztlich versorgt. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus, wo die 83-Jährige stationär aufgenommen werden musste. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften angerückt. Auch ein Polizeihubschrauber, der sich in der Nähe befunden hatte, war zur Fertigung von Luftbildern im Einsatz. (rn)

Nürtingen (ES): Einbrecher unterwegs

In eine Firma in der Straße Hohes Gestade ist von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Auf noch unbekannte Weise verschaffte sich der Täter über ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Im Inneren hebelte er mehrere Türen auf und durchsuchte die Büros. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (rn)

