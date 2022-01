Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rettungswagen ausgebremst, flüchtender Graffiti-Sprayer, Verkehrsunfälle, Renitenter Ladendieb, Wohnungseinbruch

Reutlingen (ots)

Eningen unter Achalm (RT): Rettungswagen ausgebremst (Zeugenaufruf)

Auf Anfahrt zu einem Einsatz ist ein Rettungswagen am Mittwochabend auf der Bundesstraße 312 ausgebremst worden. Gegen 19.20 Uhr befand sich das Fahrzeug des Rettungsdienstes ohne Verwendung von Blaulicht- und Martinshorn auf dem rechten der beiden Richtungsspuren der B 312 am Südbahnhof in Fahrtrichtung Ursulabergtunnel. In Höhe der dortigen Fahrbahnverengung kam es nach Angaben des 28-jährigen Rettungswagenfahrers zu einem Überholvorgang zweier Pkw, wobei der zweite Pkw, ein weißer BMW X3 mit Reutlinger Kennzeichen, aufgrund des zu Ende gehenden linken Fahrstreifens knapp vor dem Rettungswagen einscherte. Aus bislang nicht bekannter Ursache heraus führte der unbekannte BMW-Fahrer in der Folge eine Vollbremsung aus, sodass der Fahrer des Rettungswagens einen Unfall nur aufgrund einer Gefahrenbremsung verhindern konnte. Verletzt wurde bei diesem Vorgang niemand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genauen Geschehensablauf, sowie dem BMW-Fahrer geben können werden gebeten sich an das Polizeirevier Pfullingen unter der Telefonnummer 07121/99180 zu wenden.

Neckartenzlingen (ES): Flüchtender Graffiti-Sprayer (Zeugenaufruf)

Im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen nach einem Graffiti-Sprayer ist es am Mittwochabend in Neckartenzlingen zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei gekommen. Von einem aufmerksamen Zeugen wurde gegen 18.40 Uhr beobachtet, wie eine männliche Person das Wartehäuschen der Bushaltestelle in der Ostpreußenstraße mit einem Schriftzug besprühte, worauf er die Polizei verständigte. Der Tatverdächtige konnte nachfolgend von einer Polizeistreife an einer Bushaltestelle in der Metzinger Straße festgestellt werden. Allerdings ergriff der mutmaßliche Sprayer nach Erkennen des Streifenwagens die Flucht. Ein Polizeibeamter eilte dem Flüchtenden zu Fuß über angrenzende Grünflächen hinterher, musste aber seine Verfolgung abbrechen, nachdem dieser kurzerhand in die naheliegende Erms gesprungen war. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Tatverdächtige durch den Sprung ins Wasser in einer Notlage befindet, wurden für Such- bzw. Rettungsmaßnahmen die Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG alarmiert. Außerdem kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Im Verlauf der Suchmaßnahmen ergaben sich Hinweise, dass der Tatverdächtige im Bereich der Haldenstraße unversehrt ans Ufer gelangt und aus dem Fluss gestiegen ist. Die Suchmaßnahmen wurden deshalb gegen 20 Uhr wieder eingestellt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: circa 16 bis 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, er trug eine schwarze Jogginghose sowie eine khakifarbene Jacke, außerdem führte er einen Rucksack sowie eine Bauchtasche mit sich. Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/92240, zu melden.

Esslingen (ES): Von Fahrbahn abgekommen

Am Mittwochabend ist es auf der Sirnauer Brücke zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und zwei demolierten Pkw gekommen. Eine 24-Jährige befuhr gegen 21.50 Uhr mit ihrem Pkw Toyota Yaris die Sirnauer Brücke von der Fritz-Müller-Straße kommend in Richtung Esslingen-Sirnau. Nach eigenen Angaben kam sie hierbei infolge Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Fahrzeugheck eines in einer Parkbucht parkenden Pkw Hyundai. Der Hyundai wurde durch die Kollisionswucht mehrere Meter nach vorne geschoben und kam schließlich an einem Baum zum Endstand. Die 24-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An beiden unfallbeteiligten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 15.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Kirchheim unter Teck (ES): Renitenter Ladendieb

Unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen 25-jährigen Mann. Der Tatverdächtige konnte am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr von einer Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts in der Marktstraße zunächst dabei beobachtet werden, wie er eine Jacke aus der Auslage nahm und mit dieser die Flucht ergriff. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellte eine Streifenwagenbesatzung den Mann aufgrund der übereinstimmenden Personenbeschreibung in der Dreikönigstraße fest und beobachtete sogleich, wie er aus einer Auslage im Außenbereich eines weiteren Ladengeschäfts ein Kleidungsstück an sich nahm und sich entfernen wollte. Gegen die anschließende Festnahme setzte er sich so vehement zur Wehr, dass mehrere Streifenwagenbesatzungen notwendig waren, um ihm Handschließen anzulegen und ihn zur Dienststelle zu verbringen. Von dort wurde er nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Kirchheim unter Teck (ES): In Wohnung eingebrochen

In eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Villastraße ist in der Zeit zwischen Dienstag, 07.45 Uhr und Mittwoch, 14.50 Uhr, eingebrochen worden. Der unbekannte Täter drang gewaltsam über die Wohnungseingangstüre in die Erdgeschosswohnung ein und entwendete Bargeld sowie diversen Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden an der Türe beträgt mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nürtingen (ES): Unfall nach Ampelausfall

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag nach einem Ausfall der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung der Bundesstraße 313 und Kreisstraße 1231 gekommen. Aufgrund von Wartungsarbeiten war die Lichtzeichenanlage bereits seit dem Vormittag abgeschaltet und die Verkehrsregelung erfolgte durch die zu diesem Zweck angebrachten Verkehrszeichen. Gegen 13.40 Uhr befuhr ein 63-jähriger Lenker eines Ford die K 1231 von Großbettlingen kommend und bog an der Kreuzung zur B 313 nach links ab, ohne die Vorfahrt eines aus Fahrtrichtung Nürtingen kommenden BMW zu beachten, woraufhin es trotz noch eingeleiteter Vollbremsung des 32-jährigen BMW-Lenkers zum Zusammenstoß kam. Die ebenfalls 32-jährige Beifahrerin im BMW sowie deren 3 Monate altes Kleinkind wurden zur weiteren medizinischen Versorgung von einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, an welchen ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Tübingen (TÜ): Betrunken Unfall verursacht

Alkoholische Beeinflussung dürfte der Grund für einen Verkehrsunfall gewesen sein, welcher sich am Mittwochabend in der Bismarckstraße ereignet hat. Gegen 20.30 Uhr bog ein 37-jähriger Smart-Fahrer von der Kusterdinger Straße in die Bismarckstraße ein. Nach wenigen Metern kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Beetle. Hierbei wurden beide Fahrzeuge derart schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Smart-Fahrer blieb durch den Unfall zwar unverletzt, roch allerdings nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest an Ort und Stelle ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille, weshalb der 37-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein an die Beamten aushändigen musste. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

