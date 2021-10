Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Gaststätte

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich mindestens zwei Unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in eine Gaststätte an der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost. In den Innenräumen brachen die Einbrecher gegen 1.30 Uhr mehrere Spielautomaten auf und entwendete hieraus das Münz- und Scheingeld. Die Höhe der Schadenssumme sowie des entstandenen Diebstahlsschaden können bislang nicht beziffert werden. Die Autobahnpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen oder Hinwesgebern. Diese werden gebeten, sich unter 0621 470930 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell