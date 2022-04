POL-PDTR: Unfallflucht durch aufmerksame Zeugen geklärt

Idar-Oberstein (ots) - Im Zeitraum vom 30.03.2022-01.04.2022 wurde von bisher unbekannten Tätern in der Straße "Auf Ihlert" in 55624 Rhaunen ein Container samt Plastikabfall von einem Grundstück entwendet. Der Container hat einen Wert von ca. 3000EUR. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Idar-Oberstein Telefon: ...

