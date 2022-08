Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, B474

Unfall mit zwei Verletzten

Coesfeld (ots)

Am 06.08.2022 befuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Ahaus die B474 (in Coesfeld Lette) aus Richtung Dülmen kommend, in Richtung Rosendahl. In seinem Fahrzeug befanden sich vier Mitfahrer. Auf einem geraden Streckenabschnitt fuhr er auf das verkehrsbedingt bremsende Auto eines 50-jährigen Wermelskirchener auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dessen Auto auf ein drittes Fahrzeug (Auto eines 47-jährigen Dülmeners) geschoben. Durch den Unfall verletzten sich die 61- jährige Beifahrerin des Wermelskirchener und der 5-jährige Sohn des 44-jährigen Ahauser. Die verletzten Personen brachten Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

