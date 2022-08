Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Schmiedestraße

Versuchte räuberische Erpressung

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 07.08.2022, 00.51 Uhr, betraten drei männliche Personen eine Gaststätte in Billerbeck, Schmiedestraße, und forderten unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Da die Angestellten der Gaststätte der Forderung nicht nachkamen, flüchteten die Personen ohne Beute zu Fuß vom Tatort. Verletzt wurde niemand. Die drei Männer konnten wie folgt beschrieben werden: alle drei dunkel/schwarz gekleidet und maskiert (2 mit einer med. Maske, einer mit einer Sturmhaube), alle zwischen 160 - 170 cm groß, südländischer Akzent, eine Person führte ein Messer mit Holzgriff mit. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell