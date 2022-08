Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 07.08.2022, 01.50 Uhr, wurde in Senden-Ottmarsbocholt, Brakelstraße, nahe der Einmündung Kreuzbauerschaft, ein 52 Jahre alter Mann aus Ottmarsbocholt zusammen mit seinem Fahrrad, in einem Graben liegend, durch Passanten aufgefunden. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen. Nach jetzigem Sachstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Ob der Mann an den Folgen eines Sturzes mit seinem Rad oder infolge eines plötzlichen medizinischen Notfalles verstarb, muss noch ermittelt werden. Die Unfallaufnahme vor Ort wurde von einem Unfallaufnahmeteam unterstützt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Lüdinghausen unter Tel. 02594-7930 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell