Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck Überlaute Gartenparty löst starken Polizeieinsatz aus

Coesfeld (ots)

Am So., 07.08.22, 00.32 Uhr, wurde der Polizei Coesfeld in Havixbeck eine Ruhestörung gemeldet, die von einer Gartenparty ausging. Bei Eintreffen der Polizei zeigten sich die Veranstalter und Gäste dieser Party abweisend und uneinsichtig. Anweisungen, die Lautstärke zu reduzieren, wurden nicht nur ignoriert, sondern es wurde eine Fortsetzung der Ruhestörung angekündigt. Daraufhin sollte eine Musikbox sichergestellt werden. Um dies zu verhindern, ergriff der 53jährige Hausherr die Musikbox, um sie in das Haus bringen. Dieses wurde durch die eingesetzten Beamten verhindert. Es entstand ein Gerangel, währenddessen der Mann die Box mehrfach hin und her schleuderte. Hierbei wurde eine Beamtin leicht am Knie getroffen. Schließlich konnte die Box in den Streifenwagen gebracht werden, wonach die eingesetzten Beamten weiter von mehreren Partygästen bedrängt wurden. Da es zu weiteren Widerstandshandlungen kam, sollten zwei Personen in Gewahrsam genommen werden, was durch andere Partygäste zu verhindern versucht wurde. Erst nach dem Eintreffen starker Polizeikräfte konnten die Widerstandshandlungen gebrochen werden. Fazit dieser "Gartenparty": Es wurden drei Strafanzeigen gefertigt und vier Personen wurden in Gewahrsam genommen. Bezüglich der Ruhestörung wurden zudem Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell