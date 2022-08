Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel, Dülmener Straße,

Betrunkenen Rollerfahrer und Autofahrerin gestoppt

Coesfeld (ots)

Am Wochenende beendete die Polizei zwei Alkoholfahrten im Bereich Coesfeld und Coesfeld, Goxel.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizisten am 05.08.2022, gegen 23.31 Uhr, auf der Dülmener Straße in Coesfeld, einen 33-jährigen Rollerfahrer aus Coesfeld an und kontrollierten ihn. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen Alkoholkonsum des 33-Jährigen. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Weiterhin vermuteten die Beamten auch zusätzlichen Drogenkonsum. Einen Drogentest lehnte der Coesfelder jedoch ab.

Bei der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der 33-Jährige keinen gültigen Führerschein vorweisen kann. Außerdem ist das Kleinkraftrad, mit dem er unterwegs war, nicht zugelassen.

Am 07.08.2022, gegen 06.30 Uhr, hielten Beamte eine 20-jährige Autofahrerin aus Coesfeld auf der B525 im Bereich Coesfeld, Goxel an. Die Autofahrerin hatte das dortige Überholverbot missachtet und dabei keinen Blinker gesetzt.

Bei der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht des Alkoholkonsums. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief ebenfalls positiv.

Dem 33-Jährigen und der 20-Jährigen wurden Blutproben auf der Polizeiwache in Coesfeld entnommen, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell