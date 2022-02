Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Einbeck (ots)

Einbeck - Dr.Friedrich-Uhde Straße; 04.02.22 - 07:50

EINBECK ( fi ) -

Der 24 - jährige Fahrzeugführer aus Einbeck befuhr mit seinem PKW die Dr.-Friedrich-Uhde-Straße in Richtung Ball-Ricco-Straße. Der 25-jährige Fahrzeugführer aus Göttingen befuhr zeitgleich die Ball-Ricco-Straße in Richtung Beverstraße. Beim Linksabbiegen in die Ball-Ricco-Straße übersah der 24-jährige aus bisher unbekannten Gründen den PKW des 25-jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die 25-jährige Fahrzeugführer und sein Mitfahrer wurden leichtverletzt ins Bürgerspital Einbeck verbracht. Schadenshöhe ca. 20.000EUR.

