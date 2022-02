Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gestohlenes Pedelec wiederentdeckt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 29 jähriger Einbecker teilte der Polizei am Donnerstag, 02.03.2022, gegen 17.20 fernmündlich mit, dass er soeben in der Straße Neuer Markt eine männliche Person festgehalten hat, die mit seinem am Morgen gestohlenen Fahrrad unterwegs ist. Vor Ort gab der Geschädigte gegenüber den Beamten an, dass sein Fahrrad, ein Pedelec der Marke Giant, morgens zwischen 05.00 und 06.00 Uhr aus seiner Garage in der Tiedexer Straße gestohlen wurde. Er war mit seinem Freund den ganzen Tag in der Stadt auf der Suche. Jetzt hat er den Mann gesehen und ihn angehalten. Bei der Befragung des der Polizei bekannten Mannes (49) aus Einbeck, gab dieser den Diebstahl auch zu, meinte aber, dass er es zurückbringen wollte. Das Pedelec hatte einen Wert von ca. 5000,- Euro.

