POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Einbeck (ots)

Markoldendorf (pap) Am Donnerstag, 03.02.2022, kam es in der Sinramstraße in Markoldendorf zwischen 17.00 und 21.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Während die Hausbewohner sich in der genannten Zeit in einem Nebengebäude aufgehalten haben, haben sich bislang unbekannte Täter durch ein Kellerfenster Zutritt zu dem Haus verschafft. Der oder die Täter haben dann diverse Räumlichkeiten im Haus aufgesucht und durchsucht und sind anschließend vermutlich wieder durch das Fenster verschwunden. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf diese Tat oder den/die Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

