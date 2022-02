Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Corona-Maßnahmengegner*innen versammeln sich in Bad Gandersheim und Uslar

Northeim (ots)

Bad Gandersheim, Donnerstag, 03.02.2022, 18.00 Uhr bis 18.40 Uhr

Uslar, Donnerstag, 03.02.2022, 18.45 Uhr bis 19.15 Uhr

BAD GANDERSHEIM/USLAR (Koc) - Zwei nicht angemeldete Versammlungen.

Am Donnerstagabend kam es sowohl in Bad Gandersheim als auch in Uslar zu zwei nicht angemeldeten Versammlungen von Corona-Maßnahmengegner*innen.

Gegen 18.00 Uhr versammelten sich in Bad Gandersheim acht Versammlungsteilnehmer*innen auf der "Stiftsfreiheit". Nach Ansprache der eingesetzten Polizeibeamt*innen entfernten sich die acht Teilnehmenden in verschiedene Richtungen, ohne vorher mit den Beamt*innen zu kommunizieren. Im Anschluss daran konnte die Polizei Bad Gandersheim keine erneute Zusammenkunft der zuvor anwesenden Versammlungsteilnehmer*innen verzeichnen.

Gegen 18.45 Uhr fand eine nicht angemeldete Versammlung mit neun Personen vor dem Rathaus in Uslar statt. Eine Kontaktaufnahme seitens der Polizei mit den Teilnehmenden war nicht möglich, da diese sich unmittelbar nach dem Eintreffen der Polizei in verschiedene Richtungen entfernten. Hierbei nahmen sie zuvor vor dem Rathaus abgestellte Kerzen wieder mit. Auch hier kam es zu keiner erneuten Zusammenkunft der Corona-Maßnahmengegner*innen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell