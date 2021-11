Polizei Düren

POL-DN: Brandstiftung an Pkw

Düren (ots)

Am Samstag, 20.11.2021, gegen 04.40 Uhr meldete eine Zeugin einen brennenden Pkw in der Ortslage Düren-Birkesdorf. Der Einsatz der Feuerwehr konnte nicht verhindert, dass der auf der Straße geparkte Pkw einer Anwohnerin auf der Eintrachtstraße komplett beschädigt wurde. Es entstand ein geschätzter Schaden von 20.000 Euro. Nach derzeitigen Feststellungen muss von einer bewusst herbeigeführten in Brandsetzung des Pkws ausgegangen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Die Polizei Düren bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Nacht an die Telefon-Nr. 02421-949-6425.

