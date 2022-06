Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Nachtrag zur gestrigen Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 28.06.2022, kam es gegen 12:45 Uhr in der Slevogtstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit anschließendem Widerstand gegen Polizeibeamte. Wir berichteten bereits unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/5260098. Eine 28-jährige Frau aus dem Landkreis Alzey-Worms war mit ihrem PKW in Richtung Gaustraße unterwegs und touchierte ein auf einer dortigen Verkehrsinsel befindliches Verkehrsschild. Anschließend sammelte die Fahrerin ihr durch die Kollision abgefallenes Kennzeichen ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Wormser Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

