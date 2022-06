Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vermutliche Betrüger an Autobahnauffahrten

Worms (ots)

Am Dienstag, dem 28.06.2022 kam es zwischen 20 und 21 Uhr zu mehreren, vermutlichen Betrügen an Autobahnauffahrten, wobei jeweils zwei Personen mit einem dunklen PKW mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem Seitenstreifen in der Nähe einer Autobahnauffahrt hielten. Die Personen versuchten sodann andere Fahrzeuge anzuhalten und baten um Bargeld zum Tanken, da sie angeblich liegengeblieben seien. Nachdem sie von hilfsbereiten Bürgern Bargeld erhielten, fuhren sie jedoch nicht weiter, sondern versuchten weitere Autofahrer anzuhalten.

Daher rät Ihnen die Polizei Worms:

-Übergeben Sie keine Wertgegenstände oder Bargeld an fremde Personen. Sollte die Person tatsächlich mangels Tankfüllung liegengeblieben sein, hilft diesen gerne ein Abschleppunternehmen weiter.

-Sind Sie sich unsicher, ob es sich um einen Betrug handeln könnte, beenden Sie sofort das Gespräch und verlassen Sie die Örtlichkeit. Das ist keinesfalls unhöflich!

-Informieren Sie ggf. die Polizei bei auffällig haltenden Fahrzeugen oder augenscheinlich hilflosen Personen.

-Geben Sie keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

-Steigen Sie nicht aus Ihrem Fahrzeug aus, sondern schließen Sie ggf. die Türen ab.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell