Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Einbrüche in Garagen

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht zum 22. Dezember sind bislang unbekannte Täter in die Tiefgaragen von zwei Mehrfamilienhäusern an der Straße An der Diana in Bad Bentheim eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem einen Laubbläser sowie eine Bohrmaschine. Zudem wurde ein dort abgestelltes Auto aufgebrochen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/980-0 zu melden.

