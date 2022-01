Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Briefkasten beschädigt

Haselünne (ots)

Am 1. Januar haben bislang unbekannte Täter gegen 1 Uhr im Ampferweg in Haselünne einen Briefkasten mittels Böller beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

