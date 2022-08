POL-REK: 220831-3: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Kerpen (ots) - Am Dienstagnachmittag (29. August) ist in Kerpen ein Radfahrer (20) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Patienten und brachten ihn unter anderem mit dem Verdacht auf Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Nach derzeitigem Sachstand trug der Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Die ...

mehr