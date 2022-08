Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Vermisste Seniorin wohlbehalten aufgefunden

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 29.08.2022, gegen 14 Uhr verließ eine Seniorin zu Fuß ihre Wohnung in Denzlingen. Nachdem Sie nicht nach Hause zurückkehrte und auch ihr allgemeiner Gesundheitszustand nicht ausreichend konditioniert ist, verdichteten sich die Befürchtungen der Angehörigen, dass sich die 92-Jährige möglicherweise in einer hilfloser Lage befinden könnte.

Recht schnell konnten zahlreiche Such- und Hilfskräfte, ein Polizeihubschrauber, eine Drohne vom Rettungsdienst und Suchhunde an der Suchaktion beteiligt werden.

Nach Mitternacht sorgte der Hinweis eines Zeugen aus der Berliner Straße zur erneuten Intensivierung der Suche, weil er Schreie einer Frau im Bereich des Denzlinger Schwimmbades gemeldet hatte.

Eine Entwarnung kam dann erst am frühen Morgen, als ein Freiburger Krankenhaus meldete, dass die Frau in verwirrtem Zustand dort eingeliefert wurde. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Sie war zuvor aufmerksamen Passanten zuvor am Bahnhof in Freiburg in verwirrtem Zustand aufgefallen.

