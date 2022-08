Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verdacht einer exhibitionistischen Handlung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 28.08.2022, gegen 15.00 Uhr, soll ein Exhibitionist einer Jugendlichen entgegengetreten sein. Die Jugendliche hielt sich mit ihrer Schwester am Rhein an einer Badstelle auf, welche sich in der Nähe vom Freibad in Grenzach-Wyhlen und dem Ruderclub Grenzach befinden soll. Dort habe sie am Ufer einen Mann wahrgenommen, welcher sein Geschlechtsteil entblößt und an diesem manipuliert habe. Als die Mädchen aus dem Wasser kamen sei der Mann weggelaufen. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er sei zwischen 50 und 65 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, habe einen schwarzgrauen Schnauzer, schwarze kurze Haare und eine gebräunte Hautfarbe. Er trug eine blaue Basecap. Bekleidet sei er mit einem dunkelblauen T-Shirt und einer blau weiß geringelten Badehose gewesen. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können.

