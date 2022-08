Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl aus Garagen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Zeugin teilte der Polizei am Dienstag, 30.08.2022, gegen 01.36 Uhr, zwei verdächtige männliche Personen mit, welche in der Haagener Straße, zwischen dem Sausenburgweg und der Karl-Herbster-Straße, an den Garagentoren herumhantieren sollen. Aus zwei unverschlossenen Garagen wurde ein Elektro-Tischgrill sowie ein schwarzes Touring-Fahrrad der Marke Serious gestohlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die beiden Unbekannten könnten zwischen 18 und 28 Jahre alt sein und sollen mit weißen Oberteilen bekleidet gewesen sein. Beide waren mit Fahrrädern unterwegs. Geflüchtet seien sie in Richtung Karl-Herbster-Straße. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den zwei Unbekannten geben können.

