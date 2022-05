Polizei Köln

POL-K: 220517-5-K/LEV Polizei Köln bietet Selbstbehauptungskurse für Frauen an

Köln (ots)

Die Polizei Köln bietet im Juni wieder Selbstbehauptungskurse für Frauen ab 16 Jahren an.

Die dreistündigen Kurse finden am Dienstag, 14. Juni 2022 von 16.30 bis 19.30 Uhr und am Mittwoch, 15. Juni 2022 von 16 bis 19 Uhr im Polizeipräsidium in Köln-Kalk, Walter-Pauli-Ring 2-6, 51103 Köln statt.

Durch den Kurs führen Beamtinnen des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz. Inhaltlich geht es weniger um körperliche Abwehrtechniken, sondern um Verhaltensempfehlungen für ein sicheres Auftreten in der Öffentlichkeit. Polizeiliche Erfahrungen dienen hier als Basis der Kurse.

Die Teilnehmerzahl der kostenlosen Kurse ist begrenzt. Eine Anmeldung per E-Mail an selbstbehauptung.koeln@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0221/229-8655 ist erforderlich. (cs/rr)

