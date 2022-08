LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Suhl (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es Dienstagabend im Dreibachtal an der Weggabelung Dambacher Weg in Richtung Sehmar in Suhl zu einem Flächenbrand. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte durch die Kameraden der Feuerwehr verhindert werden. Die betroffende Fläche beläuft sich auf ca. 100 x 100 Meter. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

