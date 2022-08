Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb gestellt

Römhild (ots)

Ein Päckchen Kaffee im Wert von knapp sechs Euro steckte ein 60-Jähriger Dienstagabend in einem Lebensmittelmarkt in der Mendhäuser Straße in Römhild ein und wollte nachfolgend den Laden verlassen. Seinen Beutezug stoppte jedoch eine Mitarbeiterin des Marktes und alamierte daraufhin die Polizei, da sich der langfinger nicht ausweisen konnte.

