Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Körperverletzung im Grütt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.08.2022, gegen 01.35 Uhr, soll ein 18-Jähriger an einem Pavillon in der Nähe des Grüttsee von einem Unbekannten mit einem scharfen Gegenstand an der Backe verletzt worden sein. Der Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Zuvor sei der 18-Jährige an einer Feier beim Grüttsee gewesen. Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß sein und schwarze Haare gehabt haben. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Das Polizeirevier nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell